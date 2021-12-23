Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti.

Türk müziğinin duayenleri arasında yer alan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 2018 yılında kalça kırığı ameliyatı olduktan sonra tedavisine hastanede devam edilmişti. Yaşlılığa bağlı olarak çoklu organ yetmezliğinden tedavi gören 95 yaşındaki bestekâr, hayatını kaybetti. Aynı zamanda tıp doktoru olan Yavaşça, 1 Mart 1926’da Kilis’te dünyaya geldi. Usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı. Yavaşca, eserlerinin 82’sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.