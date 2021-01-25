‘Dijital öğretmenler’ projesine ulusal ve uluslararası 3 ödül

ING Türkiye, Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ve İLKSAN desteği ile hayata geçirilen ‘Dijital Öğretmenler’ projesi, ikisi uluslararası olmak üzere toplam üç ödül kazandı.

ING Türkiye, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) desteğiyle hayata geçirilen Dijital Öğretmenler projesi kısa sürede ulusal ve uluslararası ödüllerle taçlandırıldı. Proje, uluslararası Global Business Excellence Awards tarafından verilen ‘Üstün Topluluk Girişimi’ ve ‘Üstün Eğitim Hizmeti’ ödüllerine layık görüldü. Aynı zamanda Dijital Öğretmenler projesi, PSM dergisinin finans, teknoloji ve sigorta sektöründeki teknoloji odaklı inovatif projeleri öne çıkararak üreticiliği teşvik etmek amacıyla düzenlediği PSM Awards 2020’de Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Dijital Öğretmenler projesiyle ilgili Global Business Awards Excellence Jüri Başkanı’nın şöyle konuştuğu belirtildi: “Dijital Öğretmenler projesi, öğretmenleri dijital beceriler konusunda eğitmek amacıyla iyi tasarlanmış bir topluluk girişimi. Bu proje ile ING Türkiye, dijitalleşme alanındaki bilgisinden toplumun da yararlanmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda banka, dijital okuryazarlığın gençler için önemli bir beceri olmasından yola çıkarak, onların geleceğin dijital dünyasında etkin bir şekilde rol almalarına destek olacak önemli bir projeye liderlik ediyor".