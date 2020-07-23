Dijitalleşen KOBİ’ler riskleri yönetmeye odaklandı

Dünya ekonomilerini derinden sarsan pandemi, imalat sanayindeki trendleri yeniden şekillendiriyor.

Ağırlıklı olarak KOBİ’lerin oluşturduğu üretim dünyası, pandemi sürecinde en fazla otomasyon teknolojileri üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla, sigorta, e-ticaret, teknoloji, robotikkodlama, elektronik, bilişim, dış ticaret, nano teknoloji ve telekomünikasyon izledi.

Ortaya çıkan verilerin Türkiye’deki büyük bir kabuk değişimin habercisi olduğunu ifade eden Yerliara.com sözcüsü Dr. Arzu Aydın, “Tablo bize gösteriyor ki imalat sanayimiz tamamen otomasyon ve dijitalleşmenin fırsatlarına odaklanmış durumda. Aslında birçok ülke tamamen dururken, Türkiye’deki KOBİ’ler bu süreci yenilenme ve geleceğe hazırlık olarak görüyor. Bu da global rekabet gücümüze ciddi bir katkı yapacak. Bu süreci bir yeniden yapılanma gibi gören KOBİ’lerimiz daha verimli üretim yapabilmek için yenileniyor” açıklaması yaptı. Yerliara olarak, KOBİ’lerin dijital enstrümanlara ve fırsatlara ulaşmasına katkı sağladıklarını da ifade eden Aydın, “Üretim dünyamız gelişen şartlara karşı oldukça başarılı refleksler veriyor. Bunu yaparken de yerli kaynakları etkin şekilde değerlendirmek oldukça önemli” dedi.