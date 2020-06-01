Dilek Hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi’nden alınan Akçabelen’in cenazesi hastaneye getirilerek tören düzenlendi. Törende ailesi ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Akçabelen’in cenazesi Gültepe Mahallesi Fatih Camii’nde ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.
“Bu devlete millete katkı sağlamış biriydi”
“Hastalarına çok özverili davranıyordu”
Çalışma arkadaşı Yusuf Baltacı, “Çok üzüldük vefatına. İlk hastalandığı zamanda çok üzüldük. İyi bir insandı ve işini hakkıyla yapıyordu. Birçok kişiye yardımcı oluyordu. Hastalarına çok özverili davranıyordu. Bu şekilde vefat etmesi bizi yaraladı ama Rabbim mekanını cennet eylesin. Bebeği de şuan iyi diye biliyorum” şeklinde konuştu.Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 17:07