Doğal afetlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlar için Esenyurt’ta Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Esenyurt Belediyesi hem Antalya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana ve Denizli’de çıkan yangında hem Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen selde yaşamını yitiren vatandaşlar için hem de yakın zamanda kaybettikleri belediye personelleri için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu. Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii’nde okutulan mevlide Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından camiden çıkanlara lokum ikram edildi.

Doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşların günahlarının affolunması için dua ettiklerini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Son aylarda özellikle ülkemiz çok ciddi felaketlerden geçti. Ülkemizin her bir bölgesinde birçok vatandaşımızın yaşamı sonlandı. Herkes bu sürede elinden geldiğince bu acıların giderilmesi için mücadele verdi. Birçok canımızı kaybettik, onlar için de Kur’an-ı Kerim okuttuk. Bir de çok değerli 2 personelimizi kaybettik. Şehidimiz vardı Esenyurt’ta. Onların ruhunun şad olması için onlara dua ettik” açıklamasında bulundu.