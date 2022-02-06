Doğukan Manço: “Yanımda birinin ‘baba’ demesiyle özlemim devam ediyor”

Sanatçı Barış Manço, ölümünün 23. yılında Beykoz Kanlıca’daki mezarı başında anıldı. Merhum sanatçı başta oğlu Doğukan Manço olmak üzere çocukların da katıldığı anma töreninde dualarla anıldı.

Türk Rock ve Pop müziğinin sevilen ismi merhum sanatçı Mehmet Barış Manço ölümünün 23. yılında kendi adını taşıyan özel vapur seferiyle anıldı. Beşiktaş İskelesi’nden kalkan vapur seferini Kadıköy İskelesi’ne uğradıktan sonra Kanlıca İskelesi’ne ulaşarak turunu tamamladı. Vapur turu sonrası Barış Manço’nun Kanlıca’daki mezarına geçildi. Kanlıca Mezarlığı’ndaki anma törenine başta oğlu Doğukan Manço olmak üzere, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katılım sağladı. Manço, mezarı başında okunan dualarla anıldı.

“Yanımda birinin ‘baba’ demesiyle özlemim devam ediyor”

Anma töreni sonrası konuşan Doğukan Manço, “Artık gelenek hale gelen vapurumuzun 20.’sini kaldırdık. Bu sefer bakanlık onaylı olarak, ülke genelinde yüzlerce çocuk, Barış Manço’nun eski adresine mektup ve resim çalışmalarını gönderdiler. İçlerinden eserleri seçilen kardeşlerimize vapur turu gerçekleştirdik. Bugün onları o içten hallerini gördük. Bu nesil Barış Manço’yu yaşıyor. Bu duyguları diğer nesillere de götürmeye devam ediyorlar. Kişisel bazlı olarak konuşursam; Tabi ki babamın özlemiyle, yanımda birinin ‘baba’ demesiyle özlemim devam ediyor. Bir diğer gerçek var ki o artık hepimizin babası. Bunun için de gururluyuz” diye konuştu.

“Barış abi felsefesiyle yaşamak onur verici”

Barış Manço kıyafetleri ve aksesuarları takarak anma törenine katılan Muhammet Rüstemov, “23 yıldır Barış Manço’suz bir dünyada yaşıyoruz. Z kuşağı olarak Barış Manço şarkıları dinlemek, onun felsefesiyle yaşamak ve Barış abi gibi giyinmek onur ve gurur verici bir şey. İnsanların beni görünce de ‘Barış Manço geliyor’ demesi de hala onu unutmadıklarının göstergesi” dedi.