Doktorlardan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mültecilerin haklarına dikkat çeken Dünya Doktorları, “2020 yılı boyunca, Türkiye’de ve Suriye’de toplam 406 bin 632 mültecinin insan onuruna yaraşır, sağlık ve psikososyal destek hizmeti almaları için çalıştık” dedi.
Yüz binlerce mülteciye sağlık hizmetiBu yıl insani krizlere pandeminin de eklendiğini aktaran Bilgin, “Mülteciler için hayat koşulları daha zor hale geldi. 2020 yılı boyunca İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonu ve işbirliği ile İzmir’de ve Manisa’da bulunan mülteci ve mevsimlik işçilere mobil sağlık ünitelerimiz ile toplam 4 bin 599 kişiye hizmet sağladık. Bunlara İstanbul ve Hatay’da verilen psikososyal destek hizmetleri de eklendiğinde, Türkiye’de toplan 13 bin 371 mülteciye sağlık hizmeti ulaştırdık. Türkiye dışında da insani yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Suriye’de 230 bin 890’ı İdlib, 153 bin 926’sı Afrin’de olmak üzere toplam 384 bin 816 mülteciye birinci basamak sağlık hizmeti sağladık. Suriye’de 2 bin 248’i İdlib, bin 498’i Afrin’de olmak üzere toplam 3 bin 746 mülteciye ruh sağlığı ve Psikososyal destek alanlarında hizmet verdik” şeklinde konuştu.