Doktorlardan önemli çağrı

Doğal afet ve insani krizlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten Dünya Doktorları Derneği, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla önemli bir çağrıda bulundu.

Dünya Doktorları Derneği (DDD) 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla başlattığı 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladı. Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede Dünya Gönüllüler Günü’nün kutlandığı bilgisini verirken “Gönüllülüğün teşvik edilmesi ve bireyleri yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; tüm kişi ve kurumların bir arada hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Hakan Bilgin, insan haklarının etkin şekilde korunmasını sağlamak, toplu halde yaşayan ve maddi olanağı olmayan şahıslara sağlık hizmeti sunmak, mültecilerin, vatansızların, sığınmacıların ülkelerinde koruma bulamayanların evrensel ve etkili bir şekilde tedavi olabilmeleri gibi amaçlarla faaliyet gösterdiklerini anlattı. Bilgin “Özellikle COVID-19 döneminde yardım, dayanışma ve gönüllüğün değeri bir kez daha anlaşıldı” diyerek 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladı.