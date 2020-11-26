Dolandırıcılara jandarma engeli

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde 8 farklı adreste yaptığı operasyonlar sonucu 6 kişilik dolandırıcılık çetesinin tüm üyeleri yakalandı. 43 şahsı hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle kandırarak yaklaşık 850 bin lira dolandıran zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; organize suç örgütü kurarak, “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi sureti ile nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri tespit edilen çeteye yönelik çalışma yapıldı. M.A.Y.’nin liderliğini, C.B.T.’nin yöneticiliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu olayları mercek altına alan ekipler; şüphelinin kendisini üst düzey devlet görevlisi, jandarma personeli ve komutan olduğunu beyan etmesi suretiyle güven sağladığını tespit etti.

Şüpheli şahısların soruşturma dosyası kapsamında yapılan takipler, araştırmalar ve bankalar ile kurulan koordine sonucunda 43 vatandaşı yaklaşık 850 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri; organize suç örgütünün aktif olarak kullandığı ve kandırdıkları şahıslar ile görüştükleri evleri tespit etti. Tespit ettikleri adreslere operasyon düzenleyen ekipler, evlerin her bir odasında bulunan dolaplarda ve çantalarda çok sayıda hazine arazisine ait krokiler, mağdurlar adına düzenlenmiş senetler ve çok sayıda dolandırıcılık suçuna konu evrak ile dijital materyal ele geçirdi.

43 şahsı hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle kandırarak yaklaşık 850 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen başta M.A.Y. ve C.B.T. olmak üzere İ.C., H.Y., C.D., ile E.Y. isimli 6 şüphelinin tamamı yakalandı. Yakalanan organize suç örgütü üyeleri jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri vatandaşları, dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi ve mağdur edilmemeleri için her türlü taşınmaz ve taşınır mal işlemlerini e-devlet üzerinden veya ilgili kuruma bizzat başvurarak yapmaları, aracı kullanmamaları, çeşitli unvanlar kullanarak kendilerine yardımcı olabileceklerini belirten şahıslara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 10:18