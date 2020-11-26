Dolandırıcıların yeni hedefi internet üzerinden altın satışı yapan firmalar

İnternet ortamında her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştiren kalpazanların son oyunu ele geçirdikleri kart bilgileri ile altın satış sitelerinden alışveriş yapmaları oldu. Kartlarından altın alışverişi yapıldığını gören vatandaşlar soluğu savcılıkta alırken, Avukat Recep Gazi Civelek soruşturmaların altın firmalarını da mağdur ettiğini kaydetti.

Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvuran kalpazanların son hedefi internet üzerinden altın satan firmalar oldu. Dolandırıcılar, kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin kart numaraları ile internetten kendi isimlerine alış veriş yaparken kart sahibine giden 3D güvenlik şifrelerini de ya telefon ile arayarak ya da sim kart kopyalama işlemi ile bu şifreyi ele geçirdikleri ortaya çıktı.

Banka tarafından, müşteriye gönderilen ve paylaşılmaması istenen şifre paylaşıldığında dolandırıldığını anlayan kart sahipleri, soluğu savcılıkta alırken savcılık, alışveriş yapılan şirketi muhatap alarak ifadeye çağırıyor.

Son dönemde artan durum kart sahibini mağdur ederken bu dolandırıcılığa hedef olan firmalar da savcılık soruşturması süreciyle firma isimleri ya da markalar da ciddi zarara uğruyor.

İnternetten altın satan firmalar mağdur

GRM Sanal Pazarlama Şirket vekili Av. Recep Gazi Civelek son dönemlerde artan dolandırıcılıklar incelendiğinde internet üzerinden altın satışı yapan firmaların yaşadığı sıkıntıyı ve süreci anlattı. Civelek “Dolandırıcılar ele geçirdikleri kredi kartı bilgilerinin sahipleri ile irtibat kurarak, kişilerin kartından ödeme yapmak için bankalarında SMS olarak gelen şifreyi paylaşmasını istiyor. Kart sahibi de bilinçsizce bu şifreyi paylaşıyor. Daha sonra dolandırıldığını anlayan kart sahibi eğer ürün teslim edilmiş ise savcılığa başvurmanın dışında herhangi bir şey yapamıyor. Çoğunluğu takipsizlik ile sonuçlanan dosyalarda sadece kart sahibi değil alışveriş yapılan işletmede mağdur oluyor. Altın satışı yapan firmalar savcılıkça şüpheli gibi ifadeleri alınarak dolandırıcı muamelesi görüyorlar. Burada asıl konu savcının konuya hakim olmadan şüpheli konumuna almasıdır. Bu firmalar işlemlerinde 3D Secure ile güvenlik alt yapısını kullanan firmalardır, müşterinin bu şifreyi bilmeden alışveriş yapması mümkün olmayıp kart sahibinin bu şifreyi paylaşmasıyla aldatılmış zarara uğramış olmaktadırlar. Olay ile hiç alakası olmayan internetten altın satışı yapan bu firmalar savcılıkta dolandırıcı gözüyle bakılıyor halbuki bu firmalar vergisini veren firmalardır” dedi

Civelek, kart sahiplerini bu tarz sıkıntıların yaşanmaması için banka görevlileri dahil olmak üzere gelen SMS bilgilerini kimseyle paylaşmamalarını, sanal kart kullanmak gibi önlemler almaları konusunda uyardı.