banner4556

Dolmabahçe Sarayı’nda çıkan yangına ilişkin açıklama

banner4664

Milli Saraylar Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı’nda çıkan yangına ilişkin açıklmada bulundu.

Dolmabahçe Sarayı’nda çıkan yangına ilişkin açıklama
banner4584
banner4336

Milli Saraylar Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı’nda çıkan yangına ilişkin açıklmada bulundu.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nın Selamlık bölümünün bodrum katında yer alan parke restorasyon ve konservasyon atölyesinde bu sabah saat 08.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle kompresör cihazı alev aldı. Saray’da yangın tehlikesine karşı aktif olarak kullanılan ‘yangın sezim sisteminin anında devreye girmesiyle fark edilen alevlere Dolmabahçe Sarayı itfaiyesi 1 dakika içinde müdahale etti. Ekiplerin anında müdahalesi, muhtemel bir tehlikeyi önledi. Tedbir amaçlı çevre belediyelerin itfaiye ekiplerine de haber verildi. Dolmabahçe Sarayı Müzesi’nde her zamanki gibi bu sabah da saat 09.00’da başlayan ziyaretler, akışında devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ortaköy’de otelden düşerek ölen kadının eşi...
Ortaköy’de otelden düşerek ölen kadının eşi...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666