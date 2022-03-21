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Down sendromlu çocuklar mutfakta hünerlerini sergiledi

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Yalova’da down sendromlu çocuklar aşçı önlüklerini giyerek mutfakta hünerlerini sergiledi. Özel çocukların yapmış olduğu pizzalar afiyetle yendi.

Down sendromlu çocuklar mutfakta hünerlerini sergiledi
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Yalova’da down sendromlu çocuklar aşçı önlüklerini giyerek mutfakta hünerlerini sergiledi. Özel çocukların yapmış olduğu pizzalar afiyetle yendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Engelsiz Kafe’de bir etkinlik düzenledi. Yapılan farkındalık etkinliğinde, down sendromlu çocuklar aşçı önlüklerini giyerek mutfakta hünerlerini sergiledi.

18 down sendromlunun katıldığı etkinlikte önce pizza hamurlarını oklavayla açtı. Ardından malzemeleri hamurun içine yerleştiren özel çocukları sonrasında ise fırında pizzaları pişirerek servis etti.

Etkinliğe down sendromlu çocuğuyla katılan anne Nihal Çelebi, çocuğuyla gurur duyduğunu dile getirerek, “Çocuklarımız bizim canımız. Pişman değilim iyi ki dünyaya getirmişim. Hiçbir zaman da olmadım. Annesi olarak da çocuğumla gurur duyuyorum ve duyacağım da. Tek isteğim çocuklarımızı böyle topluma kazandırmak. Toplumda dışarı itmemek” dedi.

Diğer bir anne Şübhan Özdemir ise down sendromlu çocukların hayatın içinde olması gerektiğini söyledi.

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