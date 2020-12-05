Down sendromlu milli sporculardan Eminevim’e teşekkür ziyareti

Türkiye’yi atletizmde başarıyla temsil eden ve bu alanda pek çok derece kazanan down sendromlu milli sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ana sponsoru olarak dünya şampiyonalarına hazırlanmalarında önemli destekler sağlayan Eminevim’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
“Ülkemize yaşattıklarıyla gurur duyuyoruz”Down sendromlu sporcuları ağırlayan ve onlara başarılar dileyen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, down sendromlu sporculara destek olmak amacıyla 2019 yılından itibaren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstlendiklerini ve onların spora kazandırılmasında vesile olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Üstün şöyle konuştu: “Ülkemizi başarıyla temsil ederek bizlere büyük gururlar yaşatan down sendromlu özel sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlar bugüne kadar aldıkları derecelerle ve şampiyonluklarla, fırsat tanındığında sahip oldukları potansiyeli en doğru şekilde ortaya koyabileceklerini herkese gösterdiler. Biz de down sendromlu çocukların ve gençlerin daha fazla spora kazandırılmasına destek olabildiğimiz için mutluluk duyuyor, milli sporcularımızla gururlanıyoruz.