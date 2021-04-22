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(Drone) İstanbul’da 23 Nisan kısıtlaması öncesi trafik erken başladı

İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla birlikte başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.00 itibariyle yüzde 67 seviyelerine ulaştı. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(Drone) İstanbul’da 23 Nisan kısıtlaması öncesi trafik erken başladı
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İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla birlikte başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.00 itibariyle yüzde 67 seviyelerine ulaştı. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bir gün erken başlayacak. Toplamda 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından saatler önce trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 15.00 itibariyle yüzde 67 seviyesine ulaştı. Saat 19.00’da başlayacak olan kısıtlamadan saatler önce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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