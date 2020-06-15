FIRSATÇILAR ATAKTA
"Salgın sebebiyle yeni tedbir aldık" diyen düğün mekânı işletmecileri, kapora ödeyenlerden dahi ek ücret isterken, açık mekânlara olan taleple fiyatlar yüzde 50'ye varan oranlarda arttı. Tüketici dernekleri ise bu tür durumlarla karşılaşmamak için kapora ödemesinin kayıt altına alınmasını, mutlaka sözleşme yapılmasını ve şifahi olarak anlaşılan detayların mutlaka yazıya dökülmesini tavsiye ediyor ve "Çiftlerimiz heyecanla hareket edip para ödüyor, sözleşme yapmıyor. Sözleşme yaparak en mutlu günlerinden birinin hüzünle sonuçlanması önleneceği gibi, maddi kaybın da önüne geçebilirler" diyor...
Türkiye Gazetesi
Düğün telaşı hızlandı
Hiç beklenmedik bir zamanda, 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılmasına dair karar çıkınca, evlilik için bekleyen gençlerin telaşı da hızlı başladı.
FIRSATÇILAR ATAKTA
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