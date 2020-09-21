Dümbüllü Kavuğu’nun yeni sahibi Şevket Çoruh oldu

İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kavuğu, İBB’nin destekleriyle düzenlenen özel bir törenle Rasim Öztekin’den Şevket Çoruh’a devredildi. Geceye video mesajı ile katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz İstanbul olarak Türk tiyatrosunu desteklemeye, tiyatronun geleceği açısından en özgür alanları var etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan İsmail Hakkı Dümbüllü’nün kavuğu, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikle devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle gerçekleşen gecede, emanet, 5’inci Kavuklu Rasim Öztekin’den, Şevket Çoruh’a geçti. 6’ncı Kavuklu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 4’üncü kavuklu Ferhan Şensoy’un video mesajlarıyla katıldığı geceye, duayen tiyatrocular Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora’nın yanı sıra Güner Özkul, Müjgan Ferhan Şensoy ve Pelin Öztekin ile İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı katıldı.

İmamoğlu: “Tiyatronun geleceği açısından en özgür alanları var etmeye devam edeceğiz”

Geceye video mesajı ile katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı, simge açısından çok önemli olan Kavuk Devir Teslim Töreni’ne vesile oldukları için Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’a minnet duygularını iletti. İmamoğlu mesajında, “Biz İstanbul olarak Türk tiyatrosunu desteklemeye, tiyatronun geleceği açısından en özgür alanları var etmeye devam edeceğiz. Kavuğu bu simgesel oluşumuna ev sahipliği yaptığımız için de Türkiye adına, İstanbul adına gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doktorum canlı performansa izin vermiyor”

Devir Teslim Töreni’nde konuşan Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle doktorunun canlı performans yapmasına izin vermemesi üzerine Kavuk’u devretmek istediğini söyledi. Öztekin, kendisini sağlığına kavuşturan ve hayata bağlayan doktor başta olmak üzere Koronavirüsle mücadele elden tüm sağlık görevlilerine teşekkür ve minnetlerini iletti.

Devir teslimi, Dünya Tiyatrolar Günü’nde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Öztekin, bu düşüncelerini Koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleştiremediklerini kaydetti. Öztekin, töreni güvenli bir şekilde açık havada yapma istediklerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Kavuk İstanbul’dan çıkmıştır, bu İstanbul’un işidir biz bu işi üstleniyoruz” ifadeleri ile desteklemesi üzerine gerçekleştiğini belirterek Başkan İmamoğlu’na da teşekkürlerini paylaştı.

Kavuk devir teslimi sürecinde aklında Şevket Çoruh’un olduğunu ve bu fikrini hocası Ferhan Şensoy’a açtığını; “Hocam ne diyorsun” dediğini belirten Öztekin, Şensoy’un “Çok iyi bir karar kardeşim” demesi üzerine ustasından da aldığı onayla hemen Şevket Çoruh’u aradığını belirtti.

“Benim pek çok konservatuarım oldu”

Müjdat Gezen, Haldun Dormen ve Mustafa Alabora’nın karşılıklı oynamasalar da kendisinin konservatuvarları olduğunu belirten Öztekin; kendisinde emeği geçen isimleri “Onların çoğu şimdi yukarıdan seyrediyor; Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Savaş Dinçel ve Münir Özkul” ifadeleriyle andı.

5’inci Kavuklu Şevket Çoruh: “Hak Dostum Hak” Diyerek Başladı

Öztekin’den Kavuk’u devralan 6’ıncı Kavuklu Şevket Çoruh,“Kavuk, ilk kez iki kavuklu usta yaşarken bana veriliyor. Biri birçok muhteşem oyun ve kitap yazan, Nöbetçi Tiyatro’yu ve Ortaoyuncular’ı kuran, bize ilham veren Ferhan Şensoy. Diğeri ise her rolü ile bizi kendine hayran bırakan Rasim Öztekin” dedi.

Çoruh, konuşmasına meddahların dünden bugüne söyledikleri “Hak dostum hak” sözleriyle devam etti. Türkiye’de Tiyatronu ilk dönemlerinden bu yana zorluklarla baş ettiğine değinen Çoruh, “Ustaların parasızlığı da bir gelenektir: Raşit Rıza Bizim lokanta adlı bir lokanta açmış. Hazım Körmükçü Beyoğlu’nda piyango bileti satmış. Naşit Özcan Beyazıt’ta piyangocu dükkanı açmış. Pandemi böyle devam ederse bizden simit almayı unutmayın” ifadelerini kullandı. Çoruh, pandemi sürecinin tiyatroları nasıl etkilediğine, Türkiye’de dünden bu güne tiyatro ve tiyatrocuların yaşadıkları politik, siyasi, ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Şensoy: “Sen dikenleri temizlersin Şevket”

Kavuk Devir Teslim Töreni’ne video mesajı ile katılan bir diğer isim olan 4’üncü Kavuklu Ferhan Şensoy ise “Bu dikenli bir yol ama sen dikenleri temizlersin Şevket diyerek, “Bu gece cennette de kutlanıyor, Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul bizi Cennetten “ şeklinde konuştu.

Tiyatro geleneğimizde eşine az rastlanır anlara tanıklık edilen gece, Kavuk Devir Teslim töreninin ardından başrollerinde Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı “Bir Baba Hamlet” oyununun özel bir gösterimi ile son buldu.

Biletleri günler öncesinden tükenen ve tüm bilet geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği vasıtasıyla Türkiye’nin geleceği olan yeni nesillere aktarılan gece pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilirken, isteyen herkes şahitlik edebilsin diye Kavuk Devir Teslim Töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube hesabı, İBB ve İBB TV’nin Twitter hesaplarından canlı olarak yayınlandı.