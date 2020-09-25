Dünyaca ünlü yüzücü Michael Read Avcılar’da kulaç attı

Dünyaca ünlü yüzücü 79 yaşındaki Michael Read, Türk yüzücüler ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte Avcılar’da 2 kilometrelik parkurda yüzdü.
Michael Read, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin konuğu olarak Avcılar’da.
“Kendisiyle yüzmek benim için bir onurdu”
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: “Bu gün bir misafirimiz var. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Manş geçişi organizasyonunun başkanı Michael Read aramızda. Manş’ı 33 kez geçen bir kişi. Ve bu gün bizimle birlikteydi. Türkiye’de Kıbrıs geçişini yapmak isteyen arkadaşımıza eşlik etmek için bulunuyor. Bu gün Avcılar’da ki 2 kilometrelik parkurda beraber deneyimledik. Kendisiyle yüzmek benim için bir onurdu” şeklinde konuştu.