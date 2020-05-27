Dünya’da yaklaşık 1 milyar bisiklet olduğu ortaya çıktı

2000 yılından 2019 yılına kadar bisikletlerle ilgili veriler toplanırken, dünyada yaklaşık 1 milyar adet bisiklet olduğu ortaya çıktı. Tam olarak net rakam verilmezken bisikletlerin neredeyse yarısının (450 milyon) Çin’de olduğu görüldü.
En fazla bisiklet Çin’de
Ajans Press’in, Bicycle-Guider.com verilerinden elde ettiği bilgiler göre, dünyada yaklaşık 1 milyar adet bisiklet olduğu ortaya çıktı. Tam olarak net rakam verilmezken bisikletlerin birçoğunun (450 milyon) Çin’de olduğu görüldü. İlk 5’de yer alan diğer ülkeler ise 100 milyon ile ABD, 72 milyon 540 bin ile Japonya, 62 milyon ile Almanya, 40 milyon ile Brezilya oldu. Türkiye bu listede yer almazken, Kopenhag 2016 yılında ülkedeki bisiklet sayısının arabalardan fazla olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra en bisiklet dostu ülkelerin başında Danimarka yer alırken, her 10 kişiden 9’unda bisiklet olduğu saptandı. AB ülkeleri içerisinde ise en büyük bisiklet ithalatçısının ise İngiltere olduğu verilen diğer bilgiler arasında yer aldı.