Dünyanın geleceği madenlerde

Geçen yılı 4.27 milyar dolar ihracatla kapatan ve Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren maden sektörü ekonomik desteklerinin yanında dünyanın geleceğine de yön vereceğe benziyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli otomobillerin seri üretime geçmesi, sıfır emisyonda 2050 hedefi, Avrupa Birliği’nin Green Deal (Yeşil Mutabakat) kriterleri ve temiz enerji gibi kavramların gelecek yüzyılda hayatın vazgeçilmez kavramları olacağı konuşuluyor. Enerji piyasalarının referans kuruluşlarına göre ise söz konusu kavramların çıkış noktasında ‘Kritik mineraller’ yani madenler var. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) ‘Temiz Enerji Dönüşümlerinde Kritik Minerallerin Rolü’ raporunda dünyanın sürdürülebilir geleceğine ilişkin somut tespitler yer aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, sıfır emisyon hedefine dahil olan gelişmiş ülkelerde 2050’de fosil yakıt tüketiminin neredeyse sıfıra ineceğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyaya damgasını vuracağını söyledi. Çetinkaya, “Bakır, lityum, kobalt, nikel, grafit ve manganez gibi kritik madenler artık günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak. 2050’de enerjide dışa bağımlı olmak istemiyorsak kendi madenlerimizi üretmek durumundayız. Çevreci yaklaşımlar ve madencilik yakın gelecekte aynı kümede faaliyet gösterecek ve bu durumu şu anda ironi olarak görmek gerçeği göz ardı etmekle aynı anlamı taşıyacak” dedi.
“2050’de dışa bağımlı olmak istemiyorsak kendi madenlerimizi üretmeliyiz"
2050’de dünyada fosil yakıt tüketiminin sonra ereceğini söyleyen Çetinkaya, “Bu tarihten sonra yenilenebilir elektrik enerjisi kullanımda olacak. Yani bundan 30 yıl sonra madenlere bağımlı olmak durumunda kalacağız. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre elektrikli araç bataryaları ve depolamada mineral talebinin 2040’a kadar en az 30 kat artması bekleniyor. Düşük karbon elektrik üretiminin giderek daha yaygın hale gelmesiyle ise bu sektördeki kritik mineral talebinin 2040’a kadar üç kat artacağı tahmin ediliyor. Özetle 2050’de enerjide dışa bağımlı olmak istemiyorsak kendi madenlerimizi üretir pozisyona gelmeyiz” ifadelerini kullandı.Uluslararası Enerji Ajansı’nın ‘Temiz Enerji Dönüşümlerinde Kritik Minerallerin Rolü’ raporuna göre, temiz enerji dönüşümünü gerçekleştirebilmek için bundan 30 yıl sonra grafit talebi 25, kobalt talebi 21, nikel talebi 19 ve nadir toprak elementleri talebi 7 katına çıkacak. 2040’ta elektrikli araç ve batarya depolamada kullanılan lityumun toplam talebinin yaklaşık yüzde 90’ının enerji sektöründeki dönüşümden kaynaklanması bekleniyor.