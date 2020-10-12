Dünyayı ‘amatör şef’ yaptık

Geçtiğimiz yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı pandemi döneminde de sürdürüyor. İhracat odaklı üretim yapan sektör, Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 751 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın yüzde 35,8’lik dilimini küçük elektrikli ev aletleri oluşturuyor.
Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü geçtiğimiz yıl en fazla ihracatı yüzde 54,8 ile Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. Orta Doğu yüzde 23,2 pay alırken, Afrika ülkelerine gerçekleştirilen ihracat yüzde 14,5 olarak hesaplandı. Önder, “Sektör ihracatında ABD yüzde 2,1, Latin Amerika ülkeleri ise yüzde 1,9’luk paya sahip. Bu rakamları çok daha yükseğe taşımak bizim elimizde. Pandemi nedeniyle yurt dışı fuarlar ve etkinlikler durmuş vaziyette. Dernek olarak bu dönemde dijital pazarlama, sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri özelinde ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Sürdürülebilir ihracat için her döneme uygun dış ticaret kanallarını keşfetmek ve hayata geçirmek durumdayız. Dünyada tedarik zinciri sisteminin yeniden şekillendiğini unutmamalıyız. Doğu Avrupa - Uzak Doğu ekseninde konum olarak avantajlıyız. Çin yüksek adetli satışlarda avantajlı ancak biz butik ve kaliteli üretim yapıyoruz. Yeni dönemde lehimize olan noktaları ticari anlamda kazanıma çevirmeliyiz” dedi.