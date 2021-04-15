Dünyayı İstanbul’da ağırlayacaklar

Hazır giyim ve moda sektörü ihracatta vites yükseltti. Pandemi yılını 9,7 milyar dolar ihracatla kapatan tekstil ve hazır giyim sektörü, Fashionist 2021’e hazırlanıyor.

İstanbul’da, 23-25 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek 8. Fashionist İstanbul Moda Fuarı’nda, 150’den fazla katılımcı, 90 ülkeden 5 bini yabancı toplam 10 binin üzerinde ziyaretçi ve satın almacı ağırlanacak. Dünyaca ünlü küratörler eşliğinde düzenlenecek defilelere ev sahipliği yapacak fuar, İstanbul’un dünyanın moda merkezi olma yolunda kat ettiği mesafenin somut bir göstergesi olacak.

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği Başkanı Eda Arpacı, fuarın sektörün toplam ihracatına ciddi katkı sağlayacağını belirterek, “Dünyanın 6’ıncı büyük, Avrupa’nın ise 2’nci büyük tedarikçi ülkesi konumunda olan Türkiye, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya, Hollanda, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Balkanlar, Rusya ve BDT ülkeleri, Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine de yaptığı ihracat ile dikkat çekiyor. Şişli ve Kağıthane bölgesinde bulunan Osmanbey firmalarımız üretiminin yüzde 90’ına yakınını ihraç ederek Türk hazır giyim ihracatının yüzde 5’ini, İstanbul hazır giyim ihracatının ise yüzde 7’sini gerçekleştiriyor.

Fuarda, 2021’de abiyeden gelinlik ve damatlığa, en şık giysilerden son model tasarımlara, kadın, erkek ve çocuk hazır giyiminden aksesuarlara kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Osmanbey’in öncü markalarını modanın ve ticaretin merkezi İstanbul’da bir araya getirerek yeni fikirler ve stillerle trendlerin geleceğini belirleyecek. Türkiye’de moda sektörünün en büyük platformu olan fuar, sektörün ihracat hedeflerine ulaşması için maksimum destek sağlayacak. Dünyanın dört bir yanından binlerce profesyoneli ağırlayan ve 150’in üzerinde firmanın en yeni tasarımlarını sergilediği fuar, benzersiz tasarımlar ve ünlü mankenlerin de yer aldığı özel defileleriyle en yeni ürünlerini moda severlerin beğenisine sunarken hem ticari hem de kültürel bir şov ve aynı zamanda bir moda festivali yaşatacak" dedi.

TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel ise “Fuarcılık, salgının ekonomik anlamda en fazla darbe vurduğu sektörlerin başında geliyor. Küresel ticaretin gerçek anlamda gerçekleştiği ve her şeyden önce ‘satan ile alanın’ sürdürülebilir ticari ilişki kurduğu bu etkinliklerin ertelenmesi dolaylı olarak milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor. Böylesine zorlu bir dönemde hazır giyimin ‘ihracat vitrini’ olan Fashionist’i düzenleyecek olmamız bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. 90 ülkeden 5 bini yabancı 10 binin üzerinde ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlayacağız” şeklinde konuştu.