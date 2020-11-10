Düştüğü kanalda sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Silivri’de bir işletmenin iki duvarı arasındaki yaklaşık 3 metrelik kanala düşen yavru kedi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Silivri’de bir işletmenin iki duvarı arasındaki üç metrelik kanala düşen yavru kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. İşletme sahibi Ömer Tabala tarafından HAYKURDER’e haber verilmesi üzerine işletmeye gelen HAYKURDER ekipleri çatı arasında olduğu değerlendirilen kediye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri de kediye ulaşamayınca devreye yılan kamera girdi.

Yılan kamera ile kedinin yeri tespit edildi

Çatı ve çevresinde yankılanan ses nedeni ile kedinin yeri tespit edilemeyince dernek yöneticileri kedinin yerinin tespiti için yılan kamera olarak tabir edilen ve su kaçağı tespitinde kullanılan dar alanda manevra kabiliyetine sahip 20 metrelik kamera getirtti. Uzun süren aramalar sonucunda kedinin çatı arasındaki bir boşluktan üç metre derinlikte iki duvar arasından oluşan dar bir kanala düşerek sıkıştığı görüldü.

İşletmenin duvarı kesilerek kedi kurtarıldı

Kedinin yeri tespit edildikten sonra işletmenin duvarı zeminden kesilerek kediye ulaşıldı. Uzun süre aç ve susuz kaldığı anlaşılan yavru kedi klinik muayenesinin ardından mama ile beslendi. HAYKURDER’den yapılan açıklamada kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplendirileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 19:14