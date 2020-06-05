Yeni tip korona virüs salgını sürecinde kontrollü normal hayat geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağı duyurulmuştu. Şehir içi ve şehir dışına giden yollarda gün boyu yoğun trafik oluştuğu görülmüştü. Akşam saatlerinde de E-5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştuğu görüldü. Oluşan yoğun araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.
E-5 karayolunda yoğun trafik havadan görüntülendi
KORONA VİRÜS SALGINI KAPSAMINDA BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAĞI DUYURULMASI E-5’TE İSTANBULLAR AKŞAM SAATLERİNDE DE YOĞUN TRAFİK OLUŞTURDU. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İSTİKAMETİNDE OLUŞAN TRAFİK DRONE İLE HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.
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