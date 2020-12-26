E-ticaretle yeni pazarlar açılıyor

Salgın sürecinde online satışın önemi ortaya çıktı. E-ticaretle yurt dışında yeni pazarlar hedefleniyor.

E-ticaretin öneminin salgın döneminde ortaya çıktığının altını çizen Civtec Cıvata E- Ticaret Müdürü Kerem Tecdelioğlu, “Şirket olarak bu alanda daha da ilerlemek istiyoruz. Öncelikli olarak hedefimiz Amerika pazarına açılmak. Sonrasında ise hedeflerimiz arasında Avrupa ve Ortadoğu pazarı var” dedi.

E-ticaret alanında gelişmek istediklerini vurgulayan Kerem Tecdelioğlu, “Çeşitli pazar yerleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii bunlara ilk etapta pazar yeri aracılığı ile bağlanmak istiyoruz. Pazarı biraz koklamak ve görmek istiyoruz çünkü ürün gamımız çok geniş, ürünlerimiz ağır. E-ihracat anlamında buradan paket yapıp gönderdiğimizde sorun yaratabilecek ürünler. Ofis ve distribütörlük yerine bir depo tutmak bizim için daha avantajlı. Almanya’da zaten yapılanmamız var, belki onu değerlendirip o tarafta bir depo düşünebiliriz. Her şeyden önce tecrübe kazanmak istiyoruz. Öncelikli hedeflerimiz; müşteriyi tanıma, işe hakim olma ve sattığımız ürünler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak. Ürün skalamızı genişletebilme konusunda tecrübe kazanabilirsek ilerleyen zamanlarda neler yapabileceğimiz de ortaya çıkar” dedi.

Tecdelioğlu, “Online mağazamızın olması bir yenilik ve bir prestij oldu. İleride hem online hem de offline dünyanın bir arada devam edeceğini öngörüyoruz. Takibimizi sağlam yapmamız gerekiyor. Rakiplerimizi ve yurtdışından örnek alabileceğimiz firmaları doğru takip etmemiz ve iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu analiz sonucunda ülkemizin şartlarına uygun şekilde kendi firmamızda ve kendi e-ticaretimizde revizyonlar yaparak ilerleyebiliriz. Biz kurumsallığa ülkece yeni alışan bir milletiz. Bizim bir üst nesillerimizin ticaret anlayışı daha samimi ve daha sıcak ilişkiler üzerine kurulu. Ben ve benim akranlarım gidip bir mağazadan alışveriş yapmayı çok azaltmıştır. Hepsinin online kanalları var” dedi.

Perakende Satış Müdürü Serhat Tecdelioğlu da, “Daha yeni nesil, insansız, akıllı ve otomasyona dayalı mağazalar hedefliyoruz. İlk hedefimiz, Türkiye’nin büyük sanayi bölgeleri olan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’da en az bir sanayi içinde bu mağaza konsepti, artı olarak diğer bütün sanayi sitelerinin içinde veya ortak kullanabilecekleri alanlarda hırdavat otomasyonları oluşturmak” dedi.