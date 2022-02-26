Edirne’den yurda giriş yapanlar yaşadıklarını anlattı: "Tankların yandığını gördük”

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında Edirne’deki Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarından yurda giriş yapan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna’ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye gelen vatandaşlar, silah seslerinden, bombalama anına ve tankların yanmasına kadar yaşanan olaylara şahit olduklarını söyledi. Ukrayna Kiev’den yola çıkan Bünyamin Gürbüz, silah seslerinden, bombalama anına kadar hepsine şahit olduklarını ve tankların yandığını gördüklerini anlattı.

Olaylar yaşanırken arabaya bindik yola çıktıklarını aktaran Gürbüz, “İlk olarak Odessa’ya geldik oradan sonra kendimizi Moldovya’ya attık. 70 kilometre kuyruğu gördük. Yolculuk 22 saat sürdü. Sağ salim geldik. Şimdilik oradaki olayların bitmesini bekleyeceğiz” dedi.

“Savaş başladığı gün yola çıktık”

Ukrayna’dan yola çıkan Burhan Kaya, "3 gündür yoldayız. Savaş başladığı gün yola çıktık. Moldovya sınırından geçmek istedik. 10-15 kilometre kuyruk vardı. Ukrayna’nın kendi halkı da çok panik oldu. Konsolosluk yetkilileri geldi bizimle ilgilendi. Odessa tarafından gelen bir arkadaşım vardı onu bekledim. Romanya üzerinden gelmek için vize aldık. Yetkililere teşekkür ederim. 2 aydır orda iş yapıyoruz. Olaylar Romanya sınırına sıçramadan ayrıldık erken davrandık çok şükür geldik. Şuan tahliyeler başladı. Oradaki karışıklık devam ediyor. Savaşın ortasında kalan arkadaşım yok ama yol çok kalabalık. Ukrayna sınırında 30 kilometre kuyruk olduğunu duyduk. Geçmekte zorlanıyorlar. Kendi araçlarıyla gelen arkadaşlar var otobüslerle gelen var. Herkes önce Ukrayna’dan nasıl çıkarım diye düşünüyor. Allah onlara yardım etsin” şeklinde açıklamada bulundu.