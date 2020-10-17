Edirnekapı Metrobüs durağında bu gece saat 00:00 itibariyle başlatılan yenileme çalışması nedeniyle Söğütlüçeşme istikameti 19 Ekim Pazartesi saat 05:00’e kadar kapalı tutulacak. Çalışma süresince kapatılan Söğütlüçeşme istikametine alternatif olarak Edirnekapı durağı öncesi ve sonrası kullanılacak.
Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması
EDİRNEKAPI METROBÜS DURAĞI SÖĞÜTLÜÇEŞME İSTİKAMETİNDE BU GECE İTİBARİYLE ÜÇ GÜN SÜRECEK YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLADI. DURAKTA YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİYLE KAPATILAN SÖĞÜTLEŞME İSTİKAMETİNE ALTERNATİF OLARAK ÖNCEKİ VE SONRAKİ DURAKLAR KULLANILABİLECEK. EDİRNEKAPI METROBÜS DURAĞINDA BU GECE SAAT 00:00 İTİBARİYLE BAŞLATILAN YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİYLE SÖĞÜTLÜÇEŞME İSTİKAMETİ 19 EKİM PAZARTESİ SAAT 05:00’E KADAR KAPALI TUTULACAK. ÇALIŞMA SÜRESİNCE KAPATILAN SÖĞÜTLÜÇEŞME İSTİKAMETİNE ALTERNATİF OLARAK EDİRNEKAPI DURAĞI ÖNCESİ VE SONRASI KULLANILACAK.
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