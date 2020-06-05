Ehliyetlerle ilgili önemli düzenleme

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerden aldıkları sürücü belgesiyle Türkiye’de araç kullanabileceği süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.
Yurt dışından alınan sürücü belgesi, 2 yılın sonunda Türkiye’deki yetkili makamlarca verilen sürücü belgesi ile değiştirilmek zorunda olacak. Değişim için müracaatlar herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilecek.Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 10:25