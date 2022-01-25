Ekrem İmamoğlu: “Kar yağışının bu akşam da devam etme ihtimali yüksek”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kar yağışı dün olduğu gibi, bugün de akşam itibariyle, yine yoğun biçimde devam etme ihtimali yüksek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da İstanbul’u esir alan kar yağışı ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Kar, bazı noktalarda 1 metreyi aştı, şehrin genelinde ise 35-50 santim”

Yaşanan kar yağışı nedeniyle mağdur olan vatandaşların olduğunu aktaran İmamoğlu, “Süreci takip ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarla müşterek bir çalışma yaparak kentimizin toparlanmasına çalışıyoruz. Kar yağışı ayın 21’i itibari ile yoğunlaştı. Ama dün çok yoğun kar yağışı yaşadık. 15.00 itibariyle başlayan kar yağışı 18.00 sonrası İstanbul’un batı tarafında Başakşehir, Esenyurt, Küçükçekmece, Beylikdüzü, ve Büyükçekmece hattında çok yoğu etkisini gösterdi. 8 saatte yaklaşık 60 kilometreye ulaştığı noktalar var. Metrekareye düşen yağmur ölçüsüyle 60 kilo. Normalde 24 saatte 50 kilo yağış düştüğünde bu çok yoğundur biz bunu 8 saatte yaşadık. Bazı noktalarda yığılmalarla 1 metreyi aştı, şehrin genelinde ise 35-50 santim aralığında kar kalınlığı oluştu” dedi.

“Yollarda bırakılan araçların alınması görevlilerin işini kolaylaştıracaktır”

Kar yağışının bugün akşam itibariyle yoğun biçimde belli bölgelerde etkili olacağını aktaran İmamoğlu, “Tüm uyarılara vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını istiyoruz. Sayın valimizin açıklamaları var. Bugün 13’e kadar özel görevi olan araçları dışında araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarılar yaptı. TEM Otoyolu’nda, E-5 Karayolu’nda aracını bırakanların da araçlarını almaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Araçların alınması görevlilerin işini kolaylaştıracaktır. Çok yoğun bir çalışma içerisinde olduk. 7 bin 421 personelimizle bin 582 araç ve iş makinamızla, büyük araçların kurtarılması için 30 adet kurtarıcı ve çekicimizle sahada olduğumuzu çalışmalarımız devam ediyoruz” dedi.

“İBB’nin tuz stokunda herhangi bir sorun yok”

İBB’nin tuz stokunda herhangi bir sorun olmadığını aktaran İmamoğlu, “133 bin bin 363 ton mevcutta tuz stokumuz var. 4 günlük süreçte 54 bin toz tuz kullandık. 21 ton civarında da solosyon kullandık. Tuz stokumuzla ilgili herhangi bir problem yok. Köylerde 150 civarında traktör cinsinde köy yolları için çalışan araçlarımız var. Silivri, Çatalca, Şile, Sarıyer ve Beykoz gibi bölgelerimizde açık olamayan köy yolumuz yok. Arnavutköy bölgesinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Gün içerisinde açılmayan yolumuz kalmayacak. Arnavutköy yollarında bırakılan araçların bu süreyi uzattığını belirtelim. Bir yandan araç çekilme bir yandan yolları açma sürecini devam ediyor” dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu: “Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar isitikametinde büyük uğraşlar verdik. Dün gece bu hatta açılmamış yol kalmadı. Sadece Beylikdüzü Tüyap bölgesinden Hadımköy gişelerine açma işlemleri devam etmektedir. İBB adına Halk Ekmek üretimi yoğun bir şekilde devam etmekte sadece kar yağışı nedeniyle birkaç saat aksaklık ile Cebeci fabrikamızdan sevkiyat biraz gecikti. Halk Ekmek büfelerinden vatandaşımız ihtiyacını karşılayabilecektir. Hiçbir su kesintisi olmayacaktır. Bayrampaşa otogarımız başta olmak üzere Alibeyköy cep otogarı da dahil olmak üzere bin 500’e yakın yolcuyu ağırlamaktayız. İstanbul’da hiçbir su kesintisi olmayacaktır. 65 bin civarında kumanya dağıttık. Sokak canlılarıyla ilgili 500 noktada 2 tonun üzerinde besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımımızı sürdüreceğiz. Herkese yuvasında mutlu bir gün diliyorum” diye konuştu.