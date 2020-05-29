Yıldız Holding, koronavirüsle mücadelede tüm toplumun takdirini kazanan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla sanat dünyası ile el ele verdi. Artam Antik A.Ş. müzayede evi tarafından 30 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek online müzayedeye Yıldız Holding de kendi koleksiyonunda yer alan sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın ‘Kontrastlar’ adlı eseriyle destek olacak. Müzayede sonunda elde edilecek gelirin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanacak.
Ekrem Yalçındağ’ın ‘Kontrastlar’ eseri online müzayedede satışa sunulacak
YILDIZ HOLDİNG, COVİD-19 SALGINI KARŞISINDA BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DÜZENLENECEK ONLİNE MÜZAYEDEYE DESTEK VERDİ. GELİRİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VAKFI’NA BAĞIŞLANACAK MÜZAYEDEDE; YILDIZ HOLDİNG KOLEKSİYONUNDA YER ALAN SANATÇI EKREM YALÇINDAĞ'IN ‘KONTRASTLAR’ ADLI ESERİ SATIŞA SUNULACAK.
YORUM EKLE