Emeklilere bayram ikramiyesini bin 100 TL'ye çıkaran teklif kabul edildi

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Otomasyon sistemleri EPDK tarafından lisans verilecek ve vergi kaçakçılığı kapsamına girecek. Sahte fatura düzenlemesi ve bunun dolaşıma sunulması hem de otomasyon sistemlerinin bozulması, erişiminin engellenmesi hususları tespit edildikten sonra doğrudan ilgili vergi müfettiş ya da müfettiş yardımcıları raporlarını düzenleyecek.
Kamu davası için ana raporun bitmesi beklenmeyecek. Hem sahte fatura düzenlenmesi, dolaştırılması hem de otomasyon sistemlerine müdahale edilmesinin tespit edilmesi halinde, incelemenin sonuna kadar bu tesisler hiç kimseye devredilemeyecek.
Emeklilere bin 100 TL bayram ikramiyesi verilecek.
Çek, kambiyo senetleri, icra ve iflas işleri 30.04.2021-31.05.2021 tarihleri arasında yapılamayacak.