Emine Erdoğan Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Toplumsal dokumuzla ahenkli, milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacak" dedi.

Erdoğan, Turkuaz Medya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’ne video mesaj ile katıldı. Türkiye’nin, yakın zamanda yaptığı atılımlarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, kazanılan her başarının, ülkeyi hak ettiği konuma yaklaştırdığını dile getirdi.

Bu başarıda, bilhassa kadınlara çok şey borçlu olunduğunu ifade eden Erdoğan, "2023 yılı hedeflerimize ilerlerken, kararlı adımlarımızın gücü de yine kadınlarımızdan geliyor. Bugün, bu zirveye katılan ve birbirinden harika işlere imza atan kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağıdır. Yaptıkları işler, gelecek güzel günlerin de teminatıdır" dedi.

Kadınların, spordaki başarılarıyla İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinlettiğini, iş dünyasındaki başarıyla ülke ekonomisini, küresel yarışlara taşıdığını, sanattaki başarılarıyla, dünyayı anlamlandırıp güzelleştirdiğini aktaran Erdoğan, kadınların bilim alanında yaptıklarıyla, milli teknoloji hamlesine kuvvet verdiğini, akademideki başarılarıyla, bilim neferleri yetiştirdiğini, STK’lara gönüllerini vererek, yaraları sardığını, tüm bu kadınların ülkenin medar-ı iftiharı olduğunu anlattı.

Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya, her gün yeniden kuruluyor. Ülkeler soluksuz bir şekilde birbirleriyle yarış halindeler. Bilhassa içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, dünyanın makas değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. Bugün en çok çalışıp en çok yenilik getiren, yarının hakimi olacak. İşte biz bu yarışta, son derece özel karaktere sahip kadınlarımızla koşuyoruz.

Tarih boyunca, toplumun maddi-manevi ihtiyaçlarından tutun, vatan müdafaasına kadar, kadınlarımız üstün görevler yerine getirmiştir. Sadece Bacıyan-ı Rum teşkilatının varlığı bile, ilham almaya, bize güç vermeye yeter. İstiklal Harbi gibi, dünyanın sayılı zaferlerinden biri, kadınlarımızla omuz omuza kazanılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinden çok daha önce, seçme ve seçilme hakkına mazhar olmuşlardır. Dolayısıyla, kendi coğrafyamıza bakarken, yine kendi gözlüklerimizi kullanmalıyız."

Modern dünyanın basmakalıp modellerine sıkışıp kalınamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz. Toplumsal dokumuzla ahenkli, milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacak. Kadınlar, karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünyanın gidişatı olumlu yönde etkilenecek" değerlendirmesinde bulundu.