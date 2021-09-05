Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ isimli kitabında yer alan Leblebi Helvasını kendi elleriyle yaptı.

Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ isimli kitabında yer alan Leblebi Helvasını kendi elleriyle yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu’nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabındaki Leblebi Helvasının yapımı için mutfağa girdi. Emine Erdoğan, kendi elleriyle leblebi helvasını yaparak tarifini paylaştı.

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