Emine Erdoğan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesindeki Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve enstitüleri ziyaret etti. Merkezde, PCR’a alternatif olarak geliştirilen Kovid-19 testi hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, “Burun yerine ağızdan, yapılan yerli Kovid-19 testlerinin, daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum” dedi.

Emine Erdoğan, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan, Bitkisel İlaç ve Takviye Edici Gıda Altyapıları biriminin açılışını gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, merkezde yürütülen; çevre, iklim değişikliği, temiz enerji, atık su artıma, sürdürülebilir gıda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yerli aşı, Kovid-19 testleri ve ilaç geliştirme alanlarına ilişkin yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.

Emine Erdoğan merkezde,

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından Kovid 19’da kullanılan PCR testlerine alternatif olarak geliştirilen yerli testlerin daha hızlı ve pratik olduğunu belirterek, “Burun yerine ağızdan, yapılan yerli Kovid-19 testlerinin, daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu” çatısı altında yürütülen yerli aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yapıldığı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstisütü’nün Biyogüvenlik Seviye-3laboratuvarını da ziyaret eden Emine Erdoğan, araştırmacılarla diafon üzerinden konuşarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Tıbbi bitkiler hakkında araştırmacılardan bilgi alan Emine Erdoğan, Türkiye’nin tıbbi bitkilerden ilaç geliştirmesinin takdire şayan olduğunu iletti. Emine Erdoğan, daha sonra enstitü çalışanı bilim insanlarıyla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliğinde kurulan Sekapark Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisini ziyaret ederek, aromatik bitki işleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Emine Erdoğan’a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de eşlik etti.