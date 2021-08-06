Eminevim’den yangın bölgesine yardım tırı ve gönüllü ekip desteği

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Eminevim, ihtiyaç listesinden oluşan yardım tırını ve gönüllü destek ekibini bölgeye gönderdi.

Türkiye’yi derinden üzen orman yangınlarının bir süredir devam ettiği Manavgat’ta bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım çalışması başlatan Eminevim, gıda ve giyim malzemelerinden oluşan yardım tırını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ilçeye sevk etti. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Manavgat’a ulaşan yardım tırındaki koliler, AFAD yetkililerinin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen ihtiyaç noktalarına ulaştırılacak. Yangınların kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgede Eminevim gönüllüleri, sahada ihtiyaç duyulan ekip desteğini de verecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım faaliyetleri ve dağıtım çalışmaları için gönüllü olarak bölgeye giden yardım ekibi, bölge halkının yaralarını sarmasına destek olacak.

Yardımlar ve gönüllü ekiple ilçedeki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olunması amaçlanıyor.