Eminönü’nde dükkanları su bastı

İstanbul’da aniden bastıran yağış Eminönü’nde su baskınına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İBB AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da bugün de sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur Eminönü’nde su baskınlarına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkanların bulunduğu alan göle dönerken vatandaşlar çevredeki noktalara sığındı. Aniden bastıran yağmurun etkisiyle kaçışan vatandaşlar kameraya yansıdı.