Eminönü’nde tehlikeli kalabalık

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Eminönü’nde aldı. Galata Köprüsü’nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafe kuralını hem de maske takmayı unuttu.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Eminönü’ne akın etti. Galata Köprüsü’nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar hem maske takmayı hem de sosyal mesafe kuralına uymayı unuttu. Normalleşme ile virüsü unutan vatandaşlar adeta canlarını hiçe saydı. Galata Köprüsü’nde vatandaşların balık tuttuğu görüldü. Öte yandan otobüs duraklarında araçların oluşturduğu yoğunluk da dikkat çekti.