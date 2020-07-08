En güçlü pasaportlar belli oldu

Vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli olurken, Japonya’nın 191 yere gidebilme ile ilk sıraya yerleştiği görüldü. Türkiye ise 55’inci sıraya yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi.
Türkiye 55’inci sırada
Ajans Press’in, Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Böylelikle Japonya’nın 191 yer ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur, üçüncü sırada ise Almanya ve Güney Kore’nin olduğu saptandı. Türkiye ise listenin 55’inci sırasına yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 109 ülkeyi kapsadığı görüldü. Listenin en son sırasında yer alan ülke ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan olduğu belirlendi.