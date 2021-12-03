Engelleri aşan Ayşe Çalışkan, tek koluyla makrome yapıyor

Küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu bir kolunu kaybeden Ayşe Çalışkan, makrome yaparak maddi kazanç sağlıyor. Yanlış tedavi sonucu dirseğinden itibaren kolunun kesildiğini belirten Çalışkan, “Ben bunları tek elle başarıyorum, yapıyorum demek istiyorum” dedi.

İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Çalışkan (43), memleketi Kastamonu’da 11 yaşında geçirdiği bir kazanın ardından uygulanan yanlış tedaviyle bir kolunu kaybetti. Dirseğinden itibaren sağ kolu kesilen Çalışkan, 18 yıl özel bir şirkette çalıştıktan sonra emekli oldu ve makrome el işiyle tanıştı. Bu işi severek yapan ve maddi kazanç sağlayan Çalışkan, tek kol ile bu işi yapmanın zor olduğunu ifade etti.

“Engelli olup kendimi kapatmıyorum”

Bu işi yapmaktan keyif aldığını söyleyen Ayşe Çalışkan: “11 yaşında kangren sonucu memlekette kolumu kaybettim. Attan düştüm yanlış tedavi sonucu kangren oldu ve kesilmek zorunda kaldı. Ben özel bir şirketten emekliyim, orada santral görevlisi olarak çalıştım. Oğlum okula başlayacağı için bırakmak zorunda kaldım. Sonra bir merak ve hırsla makromeye başladım. Ondan sonra yapabildiğimi fark ettim. Ama tek elle zor oluyor. Koltuğunun altına sıkıştırıyorsun, gerdirmem gerekiyor, destek almam gerekiyor. Bu şekilde başladım 1 yıldır da severek yapıyorum. Boş durmayı sevmiyorum engelli olup kendimi kapatmıyorum. Ailelere de şunu söylemek istiyorum. Sürekli kapatmak yerine onları sosyal hayata kazandırsınlar. Okulu da dışarıdan bitirdim. Maddi kazanç sağlıyorum ama daha çok yeniyim ve emeğimin karşılığını almak, bu şekilde devam etmek istiyorum. Ben bunları tek elle başarıyorum, yapıyorum demek istiyorum. Sesimi duyurmak ve bizlerin yanında olmalarını istiyorum. Bu işleri yapan sağlıklı arkadaşlarım beni taktir ediyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Eşim çok yardımcı oluyor. Oğlum küçük olduğu için çok yardım edemese de bazı konularda destek oluyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde şunu söylemek istiyorum, bizlerin yanında olmalarını ve bize engelli gözü ile değil de normal insan gözüyle bakmalarını istiyorum” diye konuştu.