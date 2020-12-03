Engelli yolcular için engelsiz havalimanı

Engelli yolcuların engelsiz seyahat etmesi için tasarlanan İstanbul Havalimanı, erişilebilir havalimanı olma hedefiyle otizm, down sendromu, serebral palsi, işitme, görme engeli ve hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan bireyler için terminal girişinden uçuş kapısına kadar kolaylık sağlayan birçok yeni uygulamayı hayata geçirdi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, engelli yolcuların havalimanında sorunsuz seyahat edebilmeleri için hayata geçirilen uygulamaları paylaştı. İki yıl önce tarifeli yolcu uçuşlarına başlayan havalimanında engelli otopark alanlarından, hissedilir yol şeritlerine; görme engelliler için kabartmalı alfabeden, güvenlik ve pasaport geçişlerindeki özel bankolara kadar birçok uygulama hayata geçirildi. Yine tüm yolculara kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı deneyimi sunmak için Erişilebilirlik Deklarasyonuna 32 paydaşıyla beraber imzasını attı.

Engelli yolcular için kolay uygulamalar havalimanı girişinde başlıyor

Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’ndaki erişilebilir seyahat deneyimi, otoparkı alanından başlıyor. Havalimanı otoparkının her kat ve otopark bölgesinde giriş kapılarına ve asansörlere yakın konumda engelli araç park yerleri bulunuyor. Otoparkta her tuvalet bölgesinde erişilebilir tuvaletler yer alıyor. Yine havalimanı girişindeki giden yolcu katında 1,3 ve 7’nci giriş kapılarının karşısında bulunan engelli yolcu indirme-bindirme noktalarıyla yolcuların erişilebilir kapılara yakın noktalardan araçtan indirilmelerine olanak sağlanıyor. Havalimanı giriş kapıları öncesinde bulunan asistan çağrı telefonlarıyla havayollarından asistanlık hizmeti talep eden engelli yolcular, terminale girmeden bu hizmeti alabilmelerine olanak sağlanıyor.

Görme engelli yolcular için havalimanında kılavuz yollar yer alıyor

İstanbul Havalimanı’nda beyaz baston kullanan görme engelli yolcular için giden yolcu katında 1, 3 ve 7’nci giriş kapılarına giden kaldırımdan danışma noktalarına; gelen yolcu katı karşılama noktalarından toplu ulaşım bölgesi ve taksi bekleme alanına hissedilebilir yüzey uygulaması bulunuyor. Giriş kapılarında başlayan kılavuz yollar güvenlik noktalarında engelli yolcu öncelikli geçişlerden geçerek yolculara güvenlik noktasında da kesintisiz bir hizmet sunuluyor.

Terminal içinde engellilere özel hizmet noktası

İstanbul Havalimanı giden yolcu katı check-in bölgesinde B ve M check-in adalarında özel gereksinimli yolcular için iki adet ‘Özel Yolcu Hizmet Noktası’ da bulunuyor. Check-in’den önce daha sakin bir alana ihtiyacı olan, elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj etmek isteyen yolcular kapı öncesindeki telefonu kullanarak bu odalardan faydalanıyor. Oda içinde protezini çıkarıp uçak altına vermek isteyen engelli yolcular için de kapalı bir alan ve stressiz bir şekilde check-in zamanını beklemelerine yardımcı olacak olan uçuş bilgi ekranları bulunuyor.

Braille Alfabeli panolar

İstanbul Havalimanı danışma noktalarında, işitme güçlüğü yaşayan ve işitme cihazı kullanan yolcular için terminaldeki tüm asansörlerde ve danışma masasında indüksiyon döngü sistemi de bulunuyor. Havalimanı terminalinde bulunan dijital danışma kiosklarıyla yolculara hizmet, mekan sorgulama, uçuş bilgi alma ve rota çizme desteği sunulurken, misafirler bir temsilciye bağlanarak sesli ve görüntülü canlı destek alabiliyorlar. 23 farklı noktada bulunan dijital danışma kiosklarında Türkçe ve İngilizce dışında Türkçe işaret dili ile de canlı destek hizmeti sağlanıyor. Görme güçlüğü yaşayan misafirler için gelen ve giden yolcu katı terminal girişine yakın noktalardaki danışmalarda, kat bilgilerini, katta verilen hizmetleri içeren Braille alfabeli panolar bulunuyor. Bunlar beraber asansörlerdeki kat bilgilendirme tabelalarında ve tuvalet tabelalarında da Braille alfabesi misafirlere sunuluyor.

İstanbul Havalimanı’nda Görünmeyen Engellilik Uygulamaları

İstanbul Havalimanı’nda dışarıdan fark edilemeyen ancak günlük süreçlerde güçlükler yaşayan yolcular için de hizmet kapsamı genişletildi. Demans, otizm, konuşma güçlüğü, okuma güçlüğü gibi görünmeyen bir engele sahip bireyin yaşadığı güçlükler anlaşılamadığı için havalimanı süreçleri bu kişiler için daha zorlu bir mücadele haline gelebiliyor. Bu nedenle Ayçiçeği Yaka Kartı Uygulaması ile bu kişileri havalimanı çalışanlarına görünür kılarak, çalışanların onların farkına varması ve onlara karşı hassasiyetle yaklaşması sağlanıyor. Görünmeyen engelliliğe farkındalık ve hassasiyetin arttırılması amacıyla İngiltere’de Londra Heathrow Havalimanı’nda başlayan Ayçiçeği Yaka Kartı Uygulaması, İstanbul Havalimanı’nda da uygulanıyor. İstanbul Havalimanı’nda bulunan danışmalardan bir form doldurularak, herhangi bir sağlık raporu göstermeden alınabilen Ayçiçeği yaka kartı, diğer uçuşlarda da kullanılabiliyor.

Otizm ve down sendromlu yolcular da düşünüldü

İstanbul Havalimanı’nda sese, kalabalığa duyarlı olan, daha sakin bir alana ihtiyaç duyabilen otizm, down sendromu ya da serebral palsi’li yolcuların da havalimanı süreçlerini kolaylaştırmak adına Çok Özel Misafir Kartı Uygulaması bulunuyor. Özel misafirler bu kartla İstanbul Havalimanı’nda biri iç, biri dış hatlarda olmak üzere iki tane bulunan Çok Özel Misafir Odalarına giriş yapabiliyor ve belli bir rota üzerinde ilerleyen buggy’lerden ücretsiz olarak yararlanıyor. Çok Özel Misafir odalarında yolcuların uçuş öncesi vakit geçirilebilecek dinlenme alanları, özellikle çocuklara yönelik oyuncaklar, televizyonda çizgi film gösterimi ve uçuş bilgi ekranları bulunuyor. Bunların yanında herhangi bir kriz durumunda kullanılmak üzere duvarları yumuşak zeminle kaplanan küçük sessiz odalar da bu özel alanın içinde yer alıyor.

Engelsiz mobil uygulama asistanını

İstanbul Airport mobil uygulamasının erişilebilirliği için de çalışmalar yürüten İstanbul Havalimanı, uçuşu takip etme özelliğiyle yolcuların uçuşları hakkındaki güncel bilgiyi telefonlarından anlık bilgilendirme olarak almalarına olanak sağlıyor. İç hatlarda bulunan hissedilebilir Erişilebilir Rota ile, beyaz bastonlu görme yetisi olmayan misafirler danışma noktalarından uçuş kapılarına kadar engelsiz bir şekilde ulaşabiliyor. Erişilebilir rotanın yanında İstanbul Airport mobil uygulamasında geliştirilen erişilebilir iç mekân navigasyonu ile telefonunu sesli asistan özelliğiyle kullanan misafirler istedikleri mekâna bağımsızca ulaşabiliyor. Yolcular uçuş kapılarına ya da aradıkları mekana rota çizdirebiliyor, rotayı sesli yönlendirmelerle takip edebiliyor, bulundukları konumu öğrenebiliyor ve ‘etrafımda ne var’ özelliği ile telefonlarını tuttukları yönde ne olduğu hakkında bilgi alabiliyorlar. Her tuvalet bölgesinde bulunan erişilebilir tuvaletlerin yanında giden yolcu katı iç hat ve dış hat bölgelerinde yüksekliği ayarlanabilir yatak ünitesi bulunan yetişkin alt değiştirme odaları yatarak alt değişimi ihtiyacı duyan misafirlere hizmet veriyor. İstanbul Havalimanı’nda, bagaj alım noktasında da engelliler için uygulamalar mevcut. Bagaj bantları etrafında ayrılan öncelikli bagaj bekleme alanlarıyla engelli yolcular için daha sakin bir alanda bagajları bekleme imkanı sağlanıyor.