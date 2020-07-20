Erkekler daha çok göç ediyor

Yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı (2019) bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 olurken, Türkiye’den yurt dışına göçen nüfusun da yüzde 2 artarak 330 bin 289’a ulaştığı kaydedildi. Her iki taraflı göç içinde cinsiyet ayrıştırması yapıldığında erkeklerin daha fazla göç ettiği görüldü.
Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, uluslararası göç istatistikleri belli oldu. Böylelikle yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 olurken, Türkiye’den yurt dışına göçen nüfusunda yüzde 2 artarak 330 bin 289’a ulaştığı kaydedildi. Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçün cinsiyet dağılımına bakıldığında ise her zaman erkeklerin daha fazla göç ettiği saptandı. En fazla göç eden nüfus ise 25-29 yaş arasındakiler olurken, en fazla göç alan ve veren il İstanbul olarak kaydedildi. Türkiye’ye en çok gelen yabancı uyruklu sayısı ise yüzde 14,5 ile Irak vatandaşlarından oluştu.