Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş’ta anıldı

Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni’nin dönüş yolunda batmasıyla şehit olan 527 mürettebat, Beşiktaş’ta düzenlenen törenle anıldı.

Japonya’nın Kuşimoto kıyılarında batan Osmanlı Fırkateyni Ertuğrul’da şehit olanlar, facianın 130’uncu yılında Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ve Japonya’nın İstanbul Başkonsolos Vekili Tsuyoshi İdata ile birlkte İstanbul Tersanesi Komutanı Mühendis Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Deniz Kuvvetleri Teknik Komutanı Mühendis Tuğamiral İbrahim Rıza Adanır, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Deniz Harp Enstitüsü Müdürü Tuğamiral Rafet Oktar, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar katıldı. Tümamiral Tayyar Ertem’in anıta çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Yarbay Gökhan Atmaca günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

“Ertuğrul Fırkateyni’nin çok müstesna bir yeri vardır”

Törende konuşan Yarbay Gökhan Atmaca, “Hiç şüphesiz ki Ertuğrul Fırkateyni’nin çok müstesna bir yeri vardır. Zira, Ertuğrul Fırkateyni çıktığı sonsuzluk seyrinde tek bir milletin değil, başta Türk-Japon halkları olmak üzere rotası üzerinde uğradığı tüm ülke halklarının kalplerinde ve zihinlerinde derin izler bırakmıştır. Bizler için 16 Eylül 1890 günü, Ertuğrul Fırkateyni ve aziz şehitlerinin tıpkı bir Sakura çiçeği gibi hayatlarının baharında aramızdan ayrıldıkları gündür. Bu nedenle Ertuğrul’un kahraman denizcileri ve çok vefalı Japon halkı, Sakura çiçekleri gibi kalplerimizde her yıl bir kez daha açmakta, hatıraları ise Türk ve Japon halklarının gönlünde 130 yıldır en samimi şekilde yaşamakta ve icra edilen çeşitli faaliyetlerle de bu kutsal mirasın genç nesillere daha iyi aktarılması hedeflenmektedir. Bugün bizler bu sınırlı koşullarda, Barbaros Hayrettin Paşa’nın manevi huzurunda Beşiktaş’tan yine Japonya’ya o kahramanlara ve aziz ruhlarına bir selam daha gönderiyoruz. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı uzak sularda dalgalandıran, dost denizlerde huzurla uyuyan şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Vefakar Japon halkına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Tören, şehitlerin anısına Beşiktaş sahilinden denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.