ESBİM 380 vatandaşa daha umut oldu

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla her gün onlarca firma ve vatandaşlarla görüşme yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 380 kişiyi daha istihdam etti.
“İşsizlik sorununu hep birlikte çözeceğiz”
Binlerce firmanın ESBİM’den personel talebinde bulunduğunu söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Bugün tekstilin öncü firmalarından birinin lojistik departmanına 380 kişilik bir alım gerçekleşti. İlanlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak dataları topladık. Mülakat gün ve tarihlerimizi vatandaşlarımıza mesaj yoluyla bildirdik. İş arayan vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılmasınlar. ESBİM’de binlerce firmamız personel talebinde bulunuyor. İşsizlik sorununu hep birlikte çözeceğiz” dedi.