Esen: Görevimiz halen devam ediyor

İzmir'in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 günü, gericiler tarafından öldürülen Menemen şehidi Kubilay, acı olayın 91. yılında da anılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Berker Esen konuyla ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.

Esen'in mesajı şu şekilde:

23 Aralık 1930 günü İzmir’in Menemen ilçesinde, askerliğini asteğmen olarak yapmakta olan öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın ve ona yardıma koşan bekçiler Hasan ve Şevki’nin şeriat isteyen gerici bir grup tarafından şehit edilişinin üzerinden tam 91 yıl geçti. Cumhuriyet tarihimizin en önemli olaylarından biri olan bu üzücü vaka bugün bizlere hala devam etmekte olan bir görevimizi hatırlatmaktadır.

Kubilay ve arkadaşları Ulu Önder Atatürk’ün biz gençliğe emaneti olan Cumhuriyet ve Atatürk Devrimlerine canları pahasına sahip çıkmışlardır. Bizlerde gençliğimizin verdiği enerji, azim ve kararlılıkla onların yolunda Cumhuriyet ve Atatürk Devrimlerini sonuna kadar korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bizlerde gerekirse bu uğurda Kubilay ve arkadaşları gibi canımızı çekinmeden vereceğiz.

Menemen de gerçekleşen bu olay Cumhuriyet düşmanlarının çirkin yüzlerini göstermeleri açısından ibretle anımsanması gereken bir olaydır. O tarihten bu yana Türk Milleti Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine sahip çıkan Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Abdi İpekçi gibi onlarca devrim şehidi vermiştir. Her birisini saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün bile bu değerlere sahip çıkmak isteyenler, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunanlar baskı ve sindirmeyle karşı karşıyadırlar. Devrim şehidimiz Kubilay öğretmen kimliğiyle, Atatürk ilke devrimleri ışığında, daha mutlu, daha çağdaş bir dünyanın var olabilmesi için mücadele etmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en önemli sembollerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, bölünmez bütünlüğüne, laik ve demokratik yapısına yönelik gerçekleşen bu gibi çirkin eylemler, Türk Milletinin Cumhuriyet’e ve Atatürk Devrimlerine olan inancı ve bağlılığı sayesinde başarıya ulaşamamış ve asla da ulaşamayacaktır. Ulu Önderimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini sonuna kadar savunma görevini en iyi şekilde sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Hangi görevde hangi makamda olursak olalım, CHP'nin genç neferleri olarak bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’nda “Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir.” diyerek tanımladığı gençler olarak onun Gençliğe Hitabede dile getirdiği; “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.” sözüne uyarak kendi yapıtımızı korumayı ve yaşatmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet şehidimiz Kubilay’ı, şükranla ve minnetle anıyor, tüm Cumhuriyet şehitlerinin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ve bir kez daha tekrarlıyorum; Gericiliğin karşısında hepimiz Kubilay’ız!