Esen "İzinden ayrılmayacağız"

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Esen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kurtuluş Savaşımızın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi ve yegâne başkomutanımız, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini verdiğimiz bugünlerde ilhamımız, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışına dayalı devrimci fikirleridir.

Biliyor ve inanıyoruz ki demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimiz sayesinde, iktisadi bağımsızlığa ve sosyal devlet anlayışına dayalı üretime, herkes için adalet ülküsüyle işleyen bağımsız yargıya, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştiren eğitim sistemine, toplumsal huzura ve komşularımızla barış içinde yaşamı öngören akılcı dış politikaya kavuşacağız.

Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Bu bizim, Büyük Atatürk başta olmak üzere tüm vatanseverlere, cumhuriyetimizin kökleşmesi için yaşamın her alanında fikren ve bedenen mücadele etmiş tüm vatandaşlarımıza karşı ortak sorumluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 82’inci yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.