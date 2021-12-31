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Esen’den yeni yıl mesajı: “Demokrasiyi savunanların, yılı olacaktır”

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Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, yayımladığı yeni yıl mesajı ile vatandaşlara sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Esen’den yeni yıl mesajı: “Demokrasiyi savunanların, yılı olacaktır”
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“2022 yılı, umutlarımızın yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır” diyen Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi;

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“İnanıyorum ki 2022 yılı, umutlarımızın yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır. Sadece kendisi için değil, herkes için adalet isteyenlerin, zulme karşı direnenlerin, demokrasiyi savunanların, yılı olacaktır.  2022 barışın, sevginin ve umudun yılı olacak ve o umudu yeşertecek olan yine bizler olacağız. 2022’de, bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru, bir adım daha atmış olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan salgının 2022 yılında sonlanmasını diliyorum. 2022 hepimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

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