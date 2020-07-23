Esenler Giresun’a dönüşümde örnek oldu

Esenler Belediyesi ile Giresun Belediyesi arasında "Kentsel Dönüşüm Bilgi ve Tecrübe Aktarımı" kapsamında bir sözleşme imzalandı.

Türkiye’nin büyük dönüşümünün gerçekleştiği Esenler’in kentsel dönüşüm konusundaki tecrübelerinde yararlanmak isteyen Giresun Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Başkan Göksu, göreve gelmesi ile başlattığı kentsel dönüşüm hareketinin tüm bilgi ve tecrübelerini Giresun Belediyesi ile paylaşacak.

“Esenler’in Tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz”

İmzalar atıldıktan sonra ilk konuşmayı yapan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Türkiye’nin kentsel dönüşüm açısından en tecrübeli kurumu olan Esenler Belediyesi ile kentsel dönüşüm konusunda teknik yardım, bilgi ve tecrübe aktarımıyla ilgili bir birliktelik içerisinde bulunacağız. Giresun’da Esenler Belediyesi’nin dönüşümle alakalı tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm tecrübelerimizi Giresun’a taşıyacağız

“Esenler’deki Giresunlulara katkı üretecek kentsel dönüşüm çalışmasını birlikte yürüteceğiz” diyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Esenler olarak kentsel dönüşümdeki bugüne kadar yapmış olduğumuz metotları ve başarıları Giresun’a taşımak istiyoruz. Bilgi ve tecrübe paylaşımımızla beraber bizim yaşadığımız tecrübeleri yaşamadan hemen işe başlanması için yapılabilecek adımların, hem fikri hem de fiili danışmanlığını üstleneceğiz."