Esenler’de 15 Temmuz nöbeti

Esenler’de 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde demokrasi nöbeti programı düzenlendi. Nöbete katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Millet, devlet ve lider aynı istikamette ise her türlü kötülüğü bertaraf etme gücünü buluyorsun. 15 Temmuz’da aynı istikamette olduğu için hain tuzağı bozdu bertaraf etti” dedi.
Esenler Belediyesi 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde demokrasi nöbeti programı düzenledi. Nöbete Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Kaymakamı Adil Karataş da katıldı. “Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” isimli program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an’ı Kerim tilavetiyle devam etti. Gecede 15 Temmuz gecesi yaşananlar belgesel filmle anlatıldı. Akşam 20.00 itibariyle başlayan demokrasi nöbeti 50 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarak sabah 04.00’e kadar devam edecek.
"Millet, devlet ve lider aynı istikamette ise her türlü kötülüğü bertaraf etme gücünü buluyorsun"
“Vatanımız hep var olsun”
Şehit Muhammed Aksu’nun abisi Ahmet Aksu, birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “15 Temmuz’un dördüncü senesinde nöbet tutmaya geldik. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah vatanımızın milli birlik ve bütünlüğünü bozmasın” dedi.
“Bayrağımız inmesin ezanlar dinmesin”
Hamdi Bektaş ise, "Allah bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin" diyerek, “Müslümanların ömrü çok uzun olsun. Böyle bir millet yok, devletimiz var olsun” şeklinde konuştu.