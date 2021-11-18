Esenler’de "cep herkülü"nü anmak için ilginç yarış

Dünyaca ünlü halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu vefatının 4. Yılında Esenler’de ilginç bir yarışla anıldı. Esenler Meydanı’nda kurulan alana gelen vatandaşlar, Naim Süleymanoğlu’na şampiyonluğu getiren ağırlığı kaldırmayı denedi.

1988 Seul Olimpiyatları’nda 60 kg koparmada 152,5 kg silkmede ise 190 kg, toplamda da 342,5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kıran milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 4. Yılında Esenler’de farklı bir etkinlikle anıldı. Esenler Belediyesi Dörtyol Meydanı’nda kurduğu bir minderle ağırlık kaldırma yarışması düzenledi. Yarışmanın en ilginç anı ise Naim Süleymanoğlu’nun kendi ağırlığının 3 katından 10 kg fazla olan 190 kg ağırlığı kaldırmaya çalıştı. Her yaş grubundan vatandaşın katıldığı etkinlikle renkli görüntüler oluştu.

Yarışmaya katılan vatandaşlar ağırlığı kaldırmanın ne kadar zor olduğunu yaşayarak deneyimlerken bir kez daha Naim Süleymanoğlu’nun ne kadar büyük bir sporcu olduğunu hatırladı.

“Nasıl kaldırdığını düşündüm”

Ağırlığı kaldırmayı deneyen Emirhan Başer, Naim Süleymanoğlu’na büyük saygı duyduğunu ifade ederek, “Dünya kadar ağırlık kaldıramadım ağırlığının 3 katının 10 fazlası ben de kaldırmayı denedim bayağı ağırdı. Nasıl kaldırdığını düşündüm. Garip bir histi” ifadelerini kullandı.

Ağırlığı kaldıran Yunus Emre Kırmızı, "Çok zor. Naim Süleymanoğlu’na helal olsun. Çok zor kalkmıyor."

Altuğ Karaman," Çok zor belden ufak çıtırtılar geldi. Bir daha denemem" dedi.