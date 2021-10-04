Esenler’de sınıfta demokrasi şöleni

Esenler’de bir ilk okulda sınıf başkanlığı seçimi tam bir demokrasi şölenine dönüştü. Siyasiler gibi hazırladıkları pankart ve broşürlerle seçim kampanyası yürüten ve vaatlerini sıralayan 9 aday, seçim sonucunda kazanan arkadaşlarını tebrik edip başarışar diledi.

Salgın sebebiyle aylardır kapalı olan okullar, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ile birlikte güzel görüntülere sahne olmaya başladı. Esenler Cumhuriyet İlkokulunda da tam bir demokrasi şöleni vardı. Okulun 4-B sınıfı sınıf başkanını seçmek için bir kampanya başlattı. Başkanlık için 5’i kız, 4’ü de erkek toplam 9 aday öğrenci kıyasıya yarıştı. Öğrenciler arkadaşlarının oylarını alabilmek için yorucu bir seçim kampanyası yürüttü. Hazırladıkları afiş ve broşürlerle siyasilere taş çıkaran minikler, seçim günü geldiğinde son kez sınıfta arkadaşlarının yüzüne başkan seçildiklerinde yapacaklarını anlattı. Başkan adayları, sınıfın temizliğinden arkadaşlarını Fenerbahçe Stadı’na, hayvanat bahçesine götürmeye, derslerine yardımcı olmadan İstanbul’u gezdirmeye kadar bir dizi vaatlerde bulundu.

Sandık kuruldu

Başkan adaylarının seçim vaatlerini sıralamalarının ardından sınıfta bir seçim sandığı kuruldu. 37 öğrenci öğretmenlerinin nezaretinde seçim pusulalarındaki başkan adayını işaretleyerek zarfa koyup sandığa attılar. Oylar kullanıldıktan sonra sınıf öğretmeni Başak Altınarık’ın seçim sonucu ne olursa olsun sınıfın bir aile olduğunu, dargınlık ve küskünlüğün olmayacağını, gerektiğinde herkesin bir birine yardımcı olacağını hatırlatan kısa konuşmasının ardından sayıma geçildi. Sayım sırasında başkan adaylarının heyecanları gözlerinden okunuyordu. Yapılan sayımda en ciddi çalışmayı yaptığı gözlenen Tuana Türkoğlu adlı öğrenci 14 oy alarak Sınıf Başkanı seçilirken, 2 erkek öğrenci de yardımcısı oldu. Seçimi kaybeden diğer başkan adayları başkan seçilen arkadaşlarını tebrik ederek başarı dilediler ve siyasi büyüklerine de güzel bir mesaj vermiş oldular. Böylece öğrenciler, hem sınıf başkanlarını seçtiler hem de seçim ve demokrasi bağlamında güzel bir deneyim elde etmiş oldu.