Esenler’de yaşanılan klima patlamasının ardından uzman isimden uyarı

Esenler’de bir dairenin klimasının bomba gibi patlamasının ardından Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı vatandaşları uyardı. Avcı, uygulamalı bir şekilde, “Klimaların bakımları mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Merdiven altı bakım yapan kişilerden vatandaşlarımız uzak dursun” dedi.
Avcı klimanın bakımlarının mutlaka yılda en az iki kere yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğin belirterek “Klimayı ilk alırken bu işin uzamanı olan mühendis insanların yeri keşif yaparak oraya uygun bir klima seçmesi ve yine işinin ehli olan insanların montajını yapması gerekmektedir. Kullandıktan sonra belli periyotlar da klimanın mutlaka bakımının yapılması gerekmekte. Yılda iki kere bu olmuyorsa en kötü yılda bir kere bakımın yapılması gerekir. Bu bakımların da mutlaka o klimanın yetkili servisleri tarafından yapılmasını öneriyoruz. Her klimanın bakımını yapan merdiven altı diye tabir edilen insanlara müdahale ettirilmemesi gerekiyor. Bir de dış ünitenin olduğu alanı çok temiz tutmamız, güneşten korumamız ve havalandırılmış bir bölge olması gerekiyor. Üzerinde kağıt, peçete veya gazete bulundurmamak gerekiyor” diye konuştu.